شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل «كاف» لتحديد ملعب «الرجاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من نظرائهم بالاتحاد الإفريقى «كاف»، سرعة حسم اسم الدولة والملعب الذى يستضيف مواجهة الفريق أمام نظيره الرجاء المغربى، فى مباريات الدور قبل النهائى، لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، حتى يتسنى للجهاز الفنى، بقيادة باتريس كارتيون، حسم مكان المعسكر الخارجى، الذى سيدخله الفريق خلال الفترة المقبلة، استعداداً لتلك المواجهة. وأعلن الاتحاد الإفريقى، خلال الأيام القليلة المنقضية، عن إقامة مباراتى الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ورفض كارتيرون الاستقرار على اسم الدولة التى سيقيم فيها معسكره، إلا بعد حسم ملعب ومكان المباراة، حتى تتشابه ظروف الدولة التى سيلعب بها مع ظروف الدولة التى سيعسكر بها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفريق.

وكان مجلس الإدارة قد أعلن عن دخول الزمالك معسكرين، الأول لمدة خمسة عشر يوماً فى برج العرب بالإسكندرية، والثانى فى إحدى الدول العربية أو الأوروبية، التى يختارها الجهاز الفنى، للوصول باللاعبين لأعلى فورمة فنية وبدنية، قبل خوض المعترك الإفريقى. ومن جانبه شدد رئيس النادى على أن هناك قرارا تم اتخاذه بشأن موقف الفريق من المشاركة فى مسابقة الدورى.

رافضاً الإعلان عنه، ومؤكداً على أنه لن يخذل جماهير الزمالك حتى لو وصل الأمر للتقدم باستقالته من منصبه، لافتاً إلى أنه سيعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادى والتى اختارته باكتساح.

وحول الشكوى التى تقدم بها الأهلى، ضد الزمالك، بسبب لافتات نادى القرن الحقيقى، الذى قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادى.

وقال مرتضى منصور: «العلامات التجارية خاصة بالمحال والمطاعم وليس لافتة»، وأضاف أنه لم يكن يعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم، مؤكداً على أن الزمالك هو نادى القرن الإفريقى الحقيقى. وأضاف منصور: «سنذهب إلى الاتحاد الدولى عن طريق الاتحاد المصرى لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهزا خلال أيام من أجل إرساله لهم، ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا فى اللقب أو حتى لم يحكم ستظل اللافتة».

وأضاف رئيس الزمالك: «نادى الزمالك هو نادى القرن الحقيقى، وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك، وسيكون يوم 9-7 هو يوم الاحتفال السنوى بلقب نادى القرن».

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وأشار منصور إلى أن ما تردد عن سحب أرض النادى بمدينة السادس من أكتوبر عار تماماً من الصحة، وأن هناك شركة كبيرة وطنية تولت المسؤولية لإنشاء فرع النادى والاستاد فى مدينة 6 أكتوبر.

وأعلن منصور ترحيبه بفتح صفحة جديدة مع مجموعة الوايت نايتس، طالما سيكون تعاملهم ضمن صفوف الجماهير، العاشقة للكيان، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الجماهير، فى لقاء شهرى، لمناقشة رؤيتهم فى دعم ومساندة الفريق، خصوصاً أن العلاقة بين النادى والجماهير يجب أن تكون فى نفس الإطار الذى يهدف لتحقيق مصلحة الفريق.