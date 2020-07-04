شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون × أرسنال : الجانرز يكسرون رقمًا سلبيًا عمره قرابة 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال انتصارًا غاليًا خارج قواعده بنتيجة 2-0 على وولفرهامبتون، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أرسنال رصيده في جدول الترتيب إلى 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع، الذي يحتله حاليًا مانشستر يونايتد، وهو المركز الذي يكفل بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 52 نقطة في المركز السادس مع تلقي الذئاب لأول هزيمة لهم في البريميرليج منذ استئناف الموسم، وأول هزيمة لهم في المسابقة بعد 8 جولات متتالية دون هزيمة، وبالتحديد منذ خسارتهم في يناير الماضي ضد ليفربول.

وأنهى أرسنال اليوم واحدة من أسوأ السلاسل التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، حيث كان الفريق قبل اليوم لم يفز بأي من مبارياته الـ 17 الأخيرة خارج أرضه في البريميرليج ضد فرق تبدأ الجولة في ترتيب أعلى منه في الجدول، مع فوزه الأخير في سبتمبر 2015 ضد ليستر (5-2).

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن طريق الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، لينهي الجانرز سلسلة وولفرهامبتون الدفاعية القوية التي شهدت عدم استقبال الفريق لأي أهداف في أخر 448 دقيقة لعب منذ هدف سيرجي أورييه لاعب توتنهام في مارس الماضي.

وسجل «ساكا» هدفه الأول في البريميرليج، ليصبح أصغر لاعب في أرسنال يسجل خارج ملعب الفريق في تاريخ البريميرليج، والأصغر منذ ستيوارت روبسون في عام 1983.

وسجل البديل الفرنسي أليكساندر لاكازيت هدف أرسنال الثاني قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، ليضمن لأرسنال فوزه الثاني على التوالي خارج القواعد، والفوز الرابع خارج القواعد في الدوري هذا الموسم (من 17 مباراة).

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وأنهى «لاكازيت» سلسلة امتدت لـ 18 ساعة و43 دقيقة بدون هدف بعيدًا عن ملعب الإمارات في مختلف المسابقات المحلية الإنجليزية بتسجيله هدف أرسنال الثاني اليوم ضد وولفرهامبتون.