شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتخطى عقبة ولفرهامبتون الصعبة بهدفين نظيفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أرسنال فوزًا هامًا على نظيره ولفرهامبتون، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مولينو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم أرسنال عن طريق جناحه الشاب بوكايو ساكا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني حاول ولفرهامبتون إدراك التعادل، حتى سجل الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت هدف تأمين نتيجة المباراة في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 2-0.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 49 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 52 في المركز السادس.