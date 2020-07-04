شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأهلي تبحث أزمة غياب حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبحث إدارة النادي الأهلي، أزمة اللاعب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي أجرى جراحة الفتاق مؤخرًا، وتأكد غيابه عن الفريق لـ3 أشهر.

وقال مصدر في الأهلي لـ«المصري اليوم»، إن الإدارة ستبحث أسباب تأخر الجراحة التي أجراها اللاعب، وعدم الخضوع لها خلال فترة التوقف الطويلة، خاصة أن الفريق في احتياج لخدماته، مع عودة النشاط وكذلك المشاركة الأفريقية.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد بديل للاعب حسين الشحات سوى الثنائي جيرالدو وأحمد الشيخ، وكليهما لم ينل رضا المدير الفني رينيه فايلر، الذي طلب رحيلهما.