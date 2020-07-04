شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتين» يرفض التعليق على «رحيل ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، التعليق على ما تردد عن نية قائد فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي عدم تجديد عقده والرحيل بنهاية الموسم القادم.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى احتمالية رحيل أسطورة البلوجرانا عن النادي بعد خلافاته المستمرة خلال الفترة الأخيرة مع الإدارة والجهاز الفني.

ورد «سيتين» على أسئلة الصحفيين عن هذا الموضوع، خلال المؤتمر الخاص بمباراة فريقه أمام فياريال، قائلًا: «لن أتحدث عن هذا الموضوع لأنني لم أسمعه يقول أي شئ عنه وهذا ليس دوري».

وتابع مدرب النادي الكتلوني: «أنا أراه بخير، أما بقية التكهنات لا أريد أن أدخل فيها، هذا ما عليكم أنتم كصحفيين فعله، أنا أراه يتدرب بشكل جيد ولا شئ آخر».