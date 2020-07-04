شكرا لقرائتكم شاهد.. كهربا يفتخر بصداقته ودعمه لـ صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفتخر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأول، بعلاقة الصداقة التى تربطه بزميله صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، حيث قام كهربا بإعادة نشر حديث أحد الصفحات المنتمية للنادى الأهلى، عبر استورى صفحته الرسمية على "انستجرام" والتى تحدثت عن علاقة الصداقة الوطيدة التى تربطه بـ"جمعة" والدعم الدائم الذى يقدمه اللاعب لصديقه سواء داخل أو خارج المستطيل الأخضر.

كهربا Advertisements ووجه محمود عبد المنعم " كهربا " نجم الأهلى نصيحة صباحية لمتابعيه عبر صفحته الشخصية على إنستجرام معلقا :" تمنى الخير لغيرك وبتلقى كل خير" ، حيث يستعد اللاعب لمران الفراق فى الخامسة مساء اليوم بعد قضاء عطلة صغيرة فى الساحل الشمالى .

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