شكرا لقرائتكم أونش: حسام حسن مدرب ديكتاتور ويرى نفسه على صواب دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم محمد ماجد "أونش" لاعب فريق الكرة الأول بنادي طنطا، مدربه السابق حسام حسن مؤكدا أن العميد ظلم العديد من اللاعبين بسبب تمسكه بوجهة نظره وعدم استماعه للرأي الأخر لمجرد أنه يخالفه وليس على هواه.

أضاف أونش في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، عبر برنامج "بي أون تايم": "حسام حسن ديكتاتور يريد أن ينجح وحده ودائمًا يرى نفسه على صواب، ظلم لاعبين كثر وانا من ضمنهم وهو السبب في هبوط مستواي كثيرا".

تابع أونش:" كنت ألعب باستمرار تجت قيادة حسام حسن في المباريات وعندما قام العميد باستقدام لاعبين وجدت نفسى على الدكة ولا أشارك ولا أعلم السبب في ذلك ".

وتابع: "استقبلت عروضًا كثيرة، ولم يقبل برحيلي ولم يعطني مستحقاتي رغم أنه كان يعلم أنني أصرف على والدتي".

وأتم: "وحتى عندما كنت أتحدث مع إبراهيم حسن وأطلب أن أجتمع مع حسام كان الأخير يرفض مقابلتي".

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يذكر، أن أونش قد لعب تحت قيادة حسام حسن خلال فترة تواجدهما بنادي المصري البورسعيدي قبل رحيله وخوضه عدة تجارب لينتهي الأمر به في فريق طنطا.