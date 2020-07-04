شكرا لقرائتكم لافاني: مواجهة الأهلى كانت الأصعب والدوري المصري الأقوى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسي، دينيس لافاني، المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري إن زعيم الثغر فريق عريق، ويمكنه تحقيق نتائج جيدة في الدوري المصري، لأنه يملك جماهير رائعة موضحا أنه لم يتلق عروضا من الأهلي أو الزمالك، بينما ترك الاتحاد لتولي تدريب أحد الفرق السعودية.

وتحدث المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عن أبرز لاعب دربه في الدوري المصري قائلا:" كان علي جبر مدافع بيراميدز الحالي والفراعنة، مؤكدا أنه استحق الاحتراف في أوروبا لفترة".

وطشف لافانى عن الفارق بين تجربتيه بالاتحاد وسموحة، قال لافاني: "الفارق كان في غياب الروح القتالية، لاعبو سموحة كان يلعبون من أجل أنفسهم وليس للفريق، والروح بصفة عامة كانت غير موجودة، بعكس لاعبي الاتحاد.. لم أستمتع بتجربتي في سموحة".

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وعن أصعب مباراة خاضها بالدوري المصري، قال إن مواجهة الأهلي دائما كانت صعبة، خاصة حين كان مدربا لسموحة، موضحا أن الفريق الأحمر كان الأفضل بالمسابقة.

وأشار إلى أنه يتابع الدوري المصري جيدا، إذ يعتقد أنه الأقوى في إفريقيا، حيث أن أنديته تتمتع بالجماهيرية والقوة المالية، وهو ما يساعدها على التألق قاريا ورحب لافاني بالعودة للعمل في الدوري المصري، حال تلقيه لعرض مناسب.