شكرا لقرائتكم المقاصة يقرر منح لاعبيه راتب شهر من المتأخرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منحت إدارة نادي مصر المقاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، راتب شهر من مستحقاتهم المتأخرة من نوفمبر الماضي ، وذلك قبل خوض اللاعبين مران اليوم، وهو المران الأول للفريق، عقب عودة النشاط، وحصل اللاعبون علي راتب شهر في صورة شيكات مستحقة الصرف غدا الأحد، علي ان يتم صرف راتب شهر اخر في مطلع أغسطس المقبل، وخاض اليوم فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة أول مران له عقب عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأدى اللاعبون مران اليوم بعد حصولهم علي شيكات بجزء من مستحقاتهم المتأخرة، حيث يعاني لاعبو المقاصة من عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ شهر نوفمبر الماضي وهو ما كان سببا في رفضهم العودة للتدريبات اليوم قبل حل أزمة المتأخرات

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وأظهرت نتائج المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، والجهازان الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، سلبية جميع العينات.

وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن الجهاز الفني اطمأن على جميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بالفريق، ويحرص الجميع على التدابير الاحترازية الطبية للحماية من الفيروس.