شكرا لقرائتكم خالد عيد: التدريب في مصر بالعلاقات والجوهري أراد ضمي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتحدث عن الفترة التى قضاها في الملاعب لاعبا، قائلا أنه تحصل على 200 جنيه كأول راتب بعد تصعيده للفريق الأول في المحلة.

وأوضح خالد عيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن محمود الجوهرى تمسك بوجودة ضمن قائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة كأس العالم عام 1990 رغم عودته من الإصابة و تواجد أيضا فى مباراة الجزائر مصابا .

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وكشف عيد أن محمود الجوهرى أسطورة التدريب لمنتخب مصر قام بدور الوسيط لانتقاله الى الزمالك خلال فترة تواجدة بمنتخب الفراعنة ثم أحضر عرض أحتراف بالدورى البرتغالى .

وأشار خالد عيد أن الوكلاء سبب تحكم المدربين فى تولى تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة و التنقل بين المناصب رغم الفشل فى العمل التدريبى .

وتابع مدرب المحلة حديثه أن أول مشاركة له برفقة فريق غزل المحلة أمام الترسانة فى بطولة الدورى الممتاز التى أنتهت بفوز الفريق بنتيجة هدفين مقابل لا شئ ثم الذهاب الى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك .