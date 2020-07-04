شكرا لقرائتكم شاهد .. مران الأهلى عقب العودة من الراحة استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لمران الفريق الأحمر اليوم عقب الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 48 ساعة وذلك أستعدادا لاستئناف مباريات الدورى المصرى هذا الموسم .
واستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في التدريبات.
انتظم السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى فى مران الفريق الجماعى على ملعب التتش بعدما خضع للفحص الطبى قبل المران وتأكد الجهاز الطبى من عدم مُعاناة اللاعب من أية آلام فى "صباع" القدم الذى أُصيب بكدمة فى مران الفريق الأربعاء الماضى وجعله يُغادر المران ويستكمله فى "الجيم" .
https://t.co/KcgYwifDhV — النادي الأهلي ???? (@AlAhly) July 4, 2020
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