شكرا لقرائتكم بوفون يسجل رقماً قياسياً بمشاركته الـ648 في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس رقما قياسيا في عدد المباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عندما شارك في مباراته 648 ضد تورينو يوم السبت.

وتجاوز بوفون (42 عاما)، الذي خاض مباراته الأولى في الدوري الإيطالي مع بارما وعمره 17 عاما في نوفمبر 1995، الرقم القياسي السابق لمدافع ميلان باولو مالديني.

وبقي بوفون مع بارما لستة مواسم وشارك معه في 168 مباراة بالدوري الإيطالي قبل انتقاله إلى يوفنتوس في 2001. وترك يوفنتوس في نهاية موسم 2017-2018 لينضم إلى باريس سان جيرمان حيث أمضى موسما واحدا في العاصمة الفرنسية قبل أن يعود إلى تورينو.

كما شارك بوفون في 37 مباراة بدوري الدرجة الثانية بعد هبوط يوفنتوس بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج في 2006 وخاض 17 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع باريس سان جيرمان. ومباراة السبت هي الثامنة لبوفون هذا الموسم في الدوري الإيطالي والأولى في 2020.