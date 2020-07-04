شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة يخوضون أول مران اليوم بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض اليوم فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة أول مران له عقب عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، وأدى اللاعبون مران اليوم بعد قرار صرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة غدا الاحد، حيث حصل اللاعبون علي شيكات مستحقة الصرف غدا، ويعاني لاعبو المقاصة من عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ شهر نوفمبر الماضي وهو ما كان سببا في رفضهم العودة للتدريبات اليوم قبل حل أزمة المتأخرات
وأظهرت نتائج المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادى مصر المقاصة، والجهازان الفنى والإدارى للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، سلبية جميع العينات.
وأكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن الجهاز الفنى اطمأن على جميع اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين بالفريق، ويحرص الجميع على التدابير الاحترازية الطبية للحماية من الفيروس.
وكان الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد فضل تأجيل العودة للتدريبات لحين التأكد من سلبية المسحتين الأولى والثانية، والاطمئنان على عدم وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق وفقا لتعليمات اتحاد الكرة وحاى يكون اللاعبون مطمئنون نفسيا قبل العودة للتدريبات.
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