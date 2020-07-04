شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن على الرباعي المصاب في الأهلي بجلسة مع الدكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية للاعبين المصابين ، واستفسر مدير الكرة عن أحوال المُصابين وموقفهم من البرنامج العلاجي الذي يخضعون له ، وطمئن طبيب الفريق عبد الحفيظ بشأن سير الأمور بشكل جيد للاعبين المصابين، فيما يتعلق بالتدريبات التأهيلية التي ينفذها الرباعي المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود ، ويُنفّذ سعد سمير برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين يستكمل محمد محمود برنامجه للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، في الوقت الذي يؤدي فيه كريم نيدفيد وحمدي فتحي برنامجيهما للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

وإستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.

فيما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام لفريق الاهلى ، الذي يقود التدريبات لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش المران ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل