شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مران الأهلى عقب العودة من الراحة استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لمران الفريق الاحمر اليوم عقب الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 48 ساعة وذلك أستعدادا لاستئناف مباريات الدورى المصرى هذا الموسم .

وإستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في التدريبات.

انتظم السنغإلى أليو بادجى مهاجم الأهلى فى مران ألفريق الجماعى على ملعب التتش بعدما خضع للفحص الطبى قبل المران وتأكد الجهاز الطبى من عدم مُعاناة اللاعب من أية آلام فى "صباع" القدم الذى أُصيب بكدمة فى مران الفريق الأربعاء الماضى وجعله يُغادر المران ويستكمله فى "الجيم" .