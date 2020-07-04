شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون "أوباما" لاعب الزمالك صفقة قرن فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض وكلاء اللاعبين على النادى الأهلى إمكانية التعاقد مع يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، فى ظل تقديم اللاعب مستويات مميزة مع ناديه، خاصة مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع بشكل حر إلى أى نادٍ فى شهر يناير المقبل، العرض الذى جاء من وكلاء اللاعبين قد يكون بمثابة صفقة القرن من القلعة البيضاء، خاصة أن أوباما أحد أبناء النادى الأبيض ويقدم مستويات رائعة مع ناديه، فضلا عن صغر سنه والتعاقد معه سيكون بدون مقابل وسيقتصر على ما سيتقاضاه اللاعب من راتب سنوى، وهى كلها مزايا تجعل الصفقة ذات قيمة كبيرة للقلعة الحمراء.

وبسؤال مصدر مقرب من أوباما كشف أن اللاعب يفكر فى تجربة احتراف خارجية حال رحيله فى أى وقت من قلعة ميت عقبة، إلا أنه فى الوقت الحالى مستمر مع فريقه دون أدنى مشكلة، خاصة أنه يعد أحد الركائز الأساسية للفريق التى ساهمت فى حصد البطولات، منذ اعتماد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق عليه بصفة أساسية، ثم توالى المدربون واستمر بالتشكيلة الرئيسية لقلعة ميت عقبة.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن انتماء أوباما لنادى الزمالك قد يمنعه من التفاوض مع الأهلى، خاصة أنه يرحب بتعديل عقده وتجديد مع ناديه، إلا أنه حتى اللحظة الجارية ينتظر المفاوضات الرسمية من قبل ناديه، حيث استبعد اللاعب رحيله عن فريقه فى الموسم الجديد كما أنه حال رحيله فى الموسم المقبل سيفضل خوض تجربة خارجية.

وبدأ يوسف أوباما مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات هى: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

وشارك أوباما مع الاتحاد السكندرى فى 35 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك مع وادى دجلة فى 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف أما عن مشاركات يوسف أوباما، مع الزمالك هذا الموسم، فشارك فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم هدفين، فيما يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف.