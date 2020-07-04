الامارات | المغربي فضال ينقذ بيتيس من الخسارة

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي فضال ينقذ بيتيس من الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ المدافع الدولي المغربي زهير فضال فريقه ريال بيتيس من الخسارة الثالثة تواليا عندما أدرك له التعادل في مرمى مضيفه سلتا فيغو 1-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان سلتا فيغو في طريقه الى استعادة التوازن بعد خسارته المذلة امام مضيفه ريال مايوركا 1-5 في المرحلة السابقة والتي جاءت بعد إسقاطه برشلونة في فخ التعادل 2-2، وذلك عندما تقدم بهدف مبكر سجله مانويل نوليتو في الدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه داخل المرمى.

لكن ريال بيتيس نجح في تفادي الخسارة الثالثة على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الاخيرة عندما أدرك له المدافع فضال التعادل بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من خواكين.

وعزز ريال بيتيس موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى المركز الرابع عشر في حال فوز بلد الوليد (36 نقطة) على ضيفه ديبورتيفو ألافيس لاحقا.

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في المقابل، رفع سلتا فيغو رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر.

ويلعب لاحقا أيضا غرناطة مع فالنسيا.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات أتلتيك بلباو مع ريال مدريد، وإسبانيول مع ليغانيس، واوساسونا مع خيتافي، وفياريال مع برشلونة، على أن تختتم الإثنين بلقاءي ليفانتي مع ريال سوسييداد، وإشبيلية مع إيبار.

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