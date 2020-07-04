الامارات | الشارقة يوافق على انتقال منديز إلى النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يوافق على انتقال منديز إلى النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عن موافقته على انتقال لاعبه ريان منديز إلى نادي النصر. وقال النادي على صفحته الرسمية عبر "توتير" : "شركة الشارقة لكرة القدم توافق على عرض نادي النصر بانتقال اللاعب ريان منديز من قلعة الملك إلى صفوف العميد، مع امنياتنا لنجم الرأس الأخضر بالتوفيق والنجاح في مشواره المقبل". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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