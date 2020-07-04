الامارات | عجمان يضم لاعب العين سليمان ناصر

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يضم لاعب العين سليمان ناصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي عجمان اليوم تعاقده مع لاعب خط وسط العين والمنتخب الاولمبي سليمان ناصر (23 عاما ) ليصبح بذلك الصفقة الثالثة التي يبرمها "البرتقالي" في اطار مساعيه لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد وكانت ادارة نادي عجمان قد تعاقدت في وقت سابق مع الثنائي عبد الله صالح وسعد سرور قادمين من الفجيرة والإمارات في صفقة انتقال حر تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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