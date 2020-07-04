الامارات | وزير الرياضة المصري يكشف عن تطورات جديدة في تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة المصري يكشف عن تطورات جديدة في تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، عن أخر تطورات المشكلة التي كانت أثيرت مؤخراً بين رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والخاصة بتبرعات آل الشيخ للنادي الأهلي، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالدور القانوني تجاه الأزمة.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن تنازله عنن كافة القضايا تجاه النادي الأهلي عقب فاة والده عضو مجلس إدارة الأهلي خالد مرتجى.

وفال وزير الرياضة المصري في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام مصرية: "قمنا بدورنا القانوني وتواصلنا مع النادي الأهلي، وأعتقد أن هناك رسالة وصلت من السيد تركي آل الشيخ بالتنازل عن كل القضايا، لكن هذا إجراء قانوني بحت، ونحن جميعا وراء مؤسساتنا بالرغم من ضرورة التعامل مع أمر بالشكل القانوني".

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