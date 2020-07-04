شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقسو على تورينو برباعية في ديربي المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح نادي يوفنتوس ضيفه تورينو برباعية مقابل لا شئ في ديربي المدينة الذي أقيم على ملعب السيدة العجوز في إطار الجولة 30 من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكرًا عقب انطلاق المباراة بثلاث دقائق فقط عن طريق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن يضيف خوان كوادرادو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح تورينو في تقليص الفارق بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم أندريا بيلوتي في الدقيقة 51، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رد بقوة في الدقيقة 61 بهدف ثالث للبيانكونيري من ركلة حرة مباشرة.

وجاء هدف «رونالدو» ليكن الأول له من ركلة حرة مباشرة بقميص النادي الإيطالي منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الماضي قادمًا من ريـال مدريد، إذ حاول 42 مرة لم ينجح خلالها قبل أن يحالفه التوفيق أخيرًا في المحاولة رقم 43.

وفي الدقيقة 87، أضاف المدافع كوفي جيجي هدفًا رابعًا ليوفنتوس في مرمى فريقه، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض برباعية نظيفة على جارهم.

وبهذه النتيجة، عزز يوفنتوس مكانته على قمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، فيما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 31 في المركز 15.

Advertisements