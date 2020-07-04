شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في الأهلي بسبب «كهربا وجمعة وبادجي وأزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثيرت في الأهلي أزمة مؤخرًا، عقب رفض رباعي الفريق محمود عبدالمنعم «كهربا» وصالح جمعة وأليو بادجي ووليد أزارو الرحيل على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في الأهلي لـ«المصري اليوم»، إن الثنائي صالح جمعة ومحمود كهربا رفضا نهائيًا الخروج على سبيل الإعارة، وطالبا إما بالبقاء في صفوف الفريق أو الرحيل بيعا نهائيا.

وأشار المصدر إلى أن المغربي وليد أزارو، طلب العودة إلى الأهلي، أو الرحيل على سبيل البيع النهائي، رافضا تجديد الإعارة.

وكشف المصدر أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، رفض استمرار الثنائي محمود كهربا وأليو بادجي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تعاقدت معهما دون الحصول على موافقته، فضلاً عن عدم رغبته في الإبقاء على صالح جمعة.