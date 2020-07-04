شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × بورنموث: أرقام تهديفية مميزة في انتصار جديد للشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارًا ساحقًا على حساب ضيفه، فريق بورنموث، بنتيجة 5-2، في مباراة ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى مانشستر يونايتد بشكل مؤقت إلى المركز الرابع برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة عن تشيلسي الذي سيلعب مساء اليوم ضد واتفورد.

وحقق مانشستر يونايتد أكبر فوز له في ملعب أولد ترافورد بالبريميرليج منذ عام 2011 (5-0 ضد ويجان)، وهي ثاني مرة فقط ينجح الفريق في تسجيل 5 أهداف خلال مباراة بالدوري الإنجليزي منذ اعتزال مدربه الأسطوري السير أليكس فيرجسون، مع نجاح الفريق في تحقيق ذلك مرتين تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير (المناسبة الأولى كانت في أول مباراة يقودها النرويجي مع الشياطين الحمر: 5-1 ضد كارديف سيتي).

وتألق المهاجم الإنجليزي الشاب مايسون جرينوود الذي سجل هدفين اليوم، ليرفع سجله التهديفي في البريميرليج إلى 8 أهداف هذا الموسم، ويصبح رابع لاعب ينجح في تسجيل 8 أهداف أو أكثر في البريميرليج وهو بعمر الثامنة عشر أو أقل (18 عامًا و277 يومًا) بعد مايكل أوين (مرتين)، ووين روني وروبي فاولر.

وأصبح «جرينوود» هو أصغر لاعب يسجل 15 هدفًا في مختلف البطولات مع مانشستر يونايتد خلال موسم واحد منذ نورمان وايتسايد في عام 1983 (18 عامًا و18 يومًا).

وسجل ماركوس راشفورد أول أهدافه منذ استئناف الموسم ليرفع سجله التهديفي في البريميرليج إلى 15 هدفًا هذا الموسم، وسجل الفرنسي أنتوني مارسيال هدف هو الآخر ليعزز أيضًا من سجله التهديفي في البريميرليج إلى 15 هدفًا، ويصبح هذا الثنائي هو أول ثنائي من مانشستر يونايتد يسجل 15 هدفًا في موسم من البريميرليج منذ موسم 2005/2006 (فان نيستلروي "21" وواين روني "16").

وحافظ البرتغالي برونو فيرنانديز على حالته الفنية المميزة من خلال تسجيله هدفه السادس في مباراته التاسعة بالبريميرليج مع الفريق، ليستمر اليونايتد بتحقيق نتائج مميزة منذ وصول البرتغالي، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة بالدوري (فاز 6 وتعادل 3).

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ونجح «فيرنانديز» في التسجيل أو الصناعة في 7 من هذه المباريات ال 9، فيما حافظ مانشستر يونايتد على سلسلة نتائجه الرائعة، فالفريق لم يخسر في أخر 16 مباراة بمختلف البطولات (فاز 12 وتعادل 4)، وهي السلسلة الأفضل حاليًا لفريق في البريميرليج.

وحقق اليونايتد الفوز في أخر 5 مباريات لعبها في أولد ترافورد (في مختلف البطولات) محققًا الفوز بإجمالي نتيجة 18-2.