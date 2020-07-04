شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: لم يصلنا أي شيء بخصوص مسحة مصطفي فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يصل إلى النادي أي نتائج خاصة بالمسحة الطبية التي أجريت للاعبين أمس الجمعة.

وشدد أسامة على أنه لم يتلقى أي إخطار من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بخصوص النتائج.

وأضاف أنه تواصل مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، ومحمد الصباغ، وأكدا له أن النتيجة لم يتم إبلاغهم بها من المعامل المختصه ولا يعلموا عنها شيئاً.

وأوضح أن الأنباء التي انتشرت خلال هذا الوقت بخروج النتائج وإصابة اللاعب مصطفى فتحي بفيرس «كورونا» غير صحيحة، مشددا أنه لا يعلم هذا الامر تماماً وذلك لأن النتائج لم يبلغ بها هو بشخصه كرئيس للجهاز الطبي أو إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور أو إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى.

وفيما يخص عدم تواجد مصطفى فتحي أمس، كما نشرت بعض وسائل الإعلام، أكد أن مصطفى تواجد وخضغ للمسحة والفحوصات على عكس ما يتردد.

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