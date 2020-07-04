مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام بورنموث لفوز ثقيل بخماسية مقابل هدفين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي مانشستر يونايتد في قلب تأخره أمام ضيفه بورنموث بهدف نظيف إلى فوز كبير بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم نادي بورنموث أولًا عن طريق جونيور ستانيسلاس بهدف رائع في الدقيقة 16 بعد مراوغة للمدافع هاري ماجواير قبل أن يودع الكرة في الزاوية الضيقة للحارس ديفيد دي خيا.
وتعادل ماسون جرينوود للشياطين الحمر في الدقيقة 29، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وأنهى أنتوني مارسيال حفل أهداف اليونايتد في الشوط الأول بالهدف الثالث من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، دخل بورنموث بقوة بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 48 ليقلص جوشوا كينج النتيجة إلى 3-2 في الدقيقة 49 بعد نجاحه في تسجيل الركلة، لكن جاء رد أصحاب الأرض قاسيًا بهدفين جديدين عن طريق ماسون جرينوود مجددًا من تسديدة قوية مباغتة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54، ثم برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 59.
وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع مؤقتًا، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز الـ 19 وقبل الأخير، ليقترب أكثر من الهبوط.
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