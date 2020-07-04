شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يكتسح كريستال بالاس بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح نادي ليستر سيتي ضيفه كريستال بالاس بثلاثية مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كينج باور في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح أي من الفريقين في كسر التعادل السلبي في الشوط الأول، إلا أن الثعالب نجحوا في الشوط الثاني في الهيمنة تمامًا على مجريات المباراة، ليسجل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

واستطاع الهداف جيمي فاردي في إضافة هدفين آخرين لصالح أبناء المدرب بريندن رودجيرز في الدقيقتين 77 والرابعة من الوقت بدل الضائع، ليرفع النتيجة إلى 3-0.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 58 معززًا موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز الـ 13.

وشهدت المباراة وصول «فاردي» إلى هدفه رقم 100 في مسيرته في الدوري الإنجليزي ليصبح اللاعب رقم 29 في تاريخ المسابقة التي يصل إلى هذا الرقم، وقام ناديه بتكريمه عقب انتهاء اللقاء.

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