شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجتمع مع جهازه المعاون غدًا لمناقشة خطة إعداد المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام البدري، غدا الأحد، من أجل مناقشة شكل الاستعدادات للمرحلة المقبلة وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة.

ويحضر الاجتماع، الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، لبحث كل ما يخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.

أوضح محمد بركات مدير المنتخب أنه من المنتظر أن يناقش الكابتن حسام البدري وجهازه الفني جميع التحركات الخاصة به في المرحلة المقبلة ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق وتحديد احتياجات الفترة المقبلة.