شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: نتائج مسحة كورونا لم تصل حتى اآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يصل إلى النادي أي نتائج خاصة بالمسحة الطبية التي أجريت للاعبين بالأمس ، وشدد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أنه لم يتلقى أي إخطار من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بخصوص النتائج.

وأضاف أنه تواصل مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ومحمد الصباغ ، وأكدا له أن النتيجة لم يتم ابلاغهم بها من المعامل المختصه ولا يعلموا عنها شيئاً.

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من ناحية أخرى عرض وكلاء اللاعبين على النادى الأهلى إمكانية التعاقد مع يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، فى ظل تقديم اللاعب مستويات مميزة مع ناديه، خاصة مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع بشكل حر إلى أى نادٍ فى شهر يناير المقبل، إلا أن العرض الذى جاء من وكلاء اللاعبين بأن اللاعب سيكون بمثابة صفقة قرن من القلعة البيضاء، خاصة أنه أحد أبناء النادى الأبيض ويقدم مستويات رائعة مع ناديه.

وبسؤال مصدر مقرب من أوباما كشف أن اللاعب يفكر فى تجربة احتراف خارجية حال رحيله فى أى وقت من قلعة ميت عقبة، إلا أنه فى الوقت الحالى مستمر مع فريقه دون أدنى مشكلة، خاصة أنه يعد أحد الركائز الأساسية للفريق التى ساهمت فى حصد البطولات، منذ اعتماد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق عليه بصفة أساسية، ثم توالى المدربون واستمر بالتشكيلة الرئيسية لقلعة ميت عقبة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن انتماء أوباما لنادى الزمالك قد يمنعه من التفاوض مع الأهلى، خاصة أنه يرحب بتعديل عقده وتجديد مع ناديه، إلا أنه حتى اللحظة الجارية ينتظر المفاوضات الرسمية من قبل ناديه، حيث استبعد اللاعب رحيله عن فريقه فى الموسم الجديد كما أنه حال رحيله فى الموسم المقبل سيفضل خوض تجربة خارجية.