شكرا لقرائتكم اتحاد الهوكى ينظم دورة تدريبية للحكام " أون لاين " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى عن تنظيم دورة تدريبية للحكام " أون لاين " ، بدءا من يوم 8 يوليو الجارى بمشاركة حوالى 118 مشترك مقسمين على مجموعات ، وذلك تحت إشراف لجنة الحكام و التطوير برئاسة طرق مصطفى ، و إنتهت يوم الخميس الماضى دورة المدربين و التى إستمرت لمدة 3 أسابيع مقسمة على 6 مجموعات .

وكان شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى أرسل خطابا من وزاة الشباب والرياضة إلى الاتحاد يفيد بضرورة إنهاء مسابقة الحافز الرياضى مواليد 2002 قبل يوم 31 أغسطس المقبل.

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الهوكى، مخاطبة الأندية من أجل إجراء المسحات المطلوبة للاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل انطلاق المنافسة لإنهائها فى الموعد المحدد.

كما أكد شريف كمال مسبقا على مخاطبة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف أصبحى من أجل الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب الشباب فى المركز الأوليمبى خلال شهر أغسطس المقبل.

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وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى أن منتخب الشباب يستعد لخوض بطولة أفريقيا التى تم تأجيلها من شهر أكتوبر إلى مارس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم.

وفى إطار مختلف أكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى تشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور عبد الله إبراهيم طبيب المنتخب للإشراف على الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها على اللاعبين والمدربين ومنظومة اللعبة فى عودة النشاط، بعد أن تسلم تعليمات الإجراءات والأكواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية من وزارة الشباب و الرياضة لإتباعها وتطبيقها فى عودة النشاط .

وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى أنه تم وضع تصور بتحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف المنافسات.

وقال شريف كمال إن مجلس الاتحاد وضع تصورات مسبقة لاستئناف النشاط وعودة اللاعبين للتدريبات منذ فترة طويلة تحسبًا لصدور أى قرار بعودة النشاط فى أى لحظة، حيث نظم الإتحاد دراسة المدربين "أون لاين" بعدما تم تقديمها، وذلك على صعيد المستويات المختلفة بدءًا من المستوى الأساسى، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.