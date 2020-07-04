شكرا لقرائتكم 52 حكما فى معسكر الإستعدادا لمباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم 52 حكما فى معسكر مغلق قبل استئناف مسابقة الدورى العام بأسبوعين، استعدادا للمسابقة حيث حددت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، يوم 15 يوليو الجارى موعدا مبدئيا لإجراء المسحات للحكام للكشف عن اصابتهم بفيروس كورونا من عدمه ، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق قبل انطلاق الدورى بـ15 يوما بعد قرار الجبلاية باستئناف الدورى يوم 7 أغسطس المقبل، على أن تكون البداية بالمباريات المؤجلة وتحديدا الزمالك مع المصرى والأهلى مع انبى.

وأرسلت اللجنة خطابات رسمية إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطار الحكام بالخضوع لاختبار وزن ، استعدادا لعودة مسابقة الدورى العام.

وأوضح مسئولو لجنة الحكام أنه من الطبيعى أن تكون فترة توقف الدورى شهدت زيادة فى وزن الحكام بسبب غلق الأندية ومراكز الشباب، وبالتالى لم يكن الحكام يتدربون بشكل جيد هذه الفترة، لذا تم إخطارهم بموعد اختبار الوزن مبكرا.

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فى سياق متصل، حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020، وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدورى يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائى بشأنها الأسبوع المقبل.