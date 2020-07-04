شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. سيد عبد الحفيظ يجتمع مع أجاي على هامش التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم، السبت ،و شهدت الجلسة التى حضرها عمرو محب مترجم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب، قبل أن ينخرط اللاعب مع زملائه لخوض التدريبات البدنية.

وإستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.

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فيما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام لفريق الاهلى ، الذي يقود التدريبات لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش المران ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل.