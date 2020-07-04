شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر صرف متأخرات اللاعبين خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو نادي الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وقال مصدر داخل الفريق ان إدارة النادي أبلغت اللاعبين اليوم بصرف المستحقات الأسبوع الجاري وفي أغلب التوقعات سيكون الصرف قبل يوم الاثنين المقبل، علي ان يتم إيداع مستحقات اللاعبين في حساباتهم البنكية.

فيما خضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية في أحدى المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبه و محمد الششتاوي

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اللاعبون الذين خضعوا للقياسات اليوم هم طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني للقياسات فى فترة الظهيرة بينما خضعت الدفعة الأولى من اللاعبين للقياسات الطبية في العاشرة صباحا وهم كاسونجو كابونجو وإمام عاشور وأحمد عيد ومحمد صبحي وإسلام جابر.

من ناحية أخرى عرض وكلاء اللاعبين على النادى الأهلى إمكانية التعاقد مع يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، فى ظل تقديم اللاعب مستويات مميزة مع ناديه، خاصة مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع بشكل حر إلى أى نادٍ فى شهر يناير المقبل، إلا أن العرض الذى جاء من وكلاء اللاعبين بأن اللاعب سيكون بمثابة صفقة قرن من القلعة البيضاء، خاصة أنه أحد أبناء النادى الأبيض ويقدم مستويات رائعة مع ناديه.