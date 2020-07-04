شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. جلسة خاصة بين مدرب الأهلي وعلى معلول في التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني لفريق الأهلي جلسة سريعة مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، واستمرت الجلسة التى عقدها ديفيد سيزا المدرب العام والذي يقود التدريبا لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده عدة دقائق شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

فيما خاض محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي، الذي تم تصعيده للمران مع الفريق تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق المران وشهدت التدريبات حصول اللاعب على وحدات بدنية متنوعة، تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، الذي عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات..وأستأنف الأهلي تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات خلال آخر 48 ساعة.