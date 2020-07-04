أليو بادجى يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من ألآم القدم

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جدة - عمرو شويل انتظم السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى فى مران الفريق الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بعدما خضع للفحص الطبى قبل المران وتأكد الجهاز الطبى من عدم مُعاناة اللاعب من أية آلام فى "صباع" القدم الذى أُصيب بكدمة فى مران الفريق الأربعاء الماضى وجعله يُغادر المران ويستكمل المران فى "الجيم" . وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير خلال المران المسائي . Advertisements وخاض الرباعي تدريبات بدنية قوية في بداية المران قبل انخراطهم في خوض تدريبات الكرة تحت إشراف يانكون ميشيل ، وحصل الرباعي علي وحدات تدريبية متنوعة شهدت فقرات خاصة للتصويبات والعرضيات.

أليو بادجى

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