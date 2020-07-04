أليو بادجى يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من ألآم القدم

شكرا لقرائتكم أليو بادجى يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من ألآم القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى فى مران الفريق الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بعدما خضع للفحص الطبى قبل المران وتأكد الجهاز الطبى من عدم مُعاناة اللاعب من أية آلام فى "صباع" القدم الذى أُصيب بكدمة فى مران الفريق الأربعاء الماضى وجعله يُغادر المران ويستكمل المران فى "الجيم" .
وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير خلال المران المسائي .
وخاض الرباعي تدريبات بدنية قوية في بداية المران قبل انخراطهم في خوض تدريبات الكرة تحت إشراف يانكون ميشيل ، وحصل الرباعي علي وحدات تدريبية متنوعة شهدت فقرات خاصة للتصويبات والعرضيات.
أليو بادجى
كانت هذه تفاصيل خبر أليو بادجى يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من ألآم القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.