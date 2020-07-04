إصابتان بفيروس كورونا في صفوف الإسماعيلي المصري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النادي الإسماعيلي المصري يوم السبت ظهور حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد ظهور نتائج المسحة الطبية التي أجريت لمنسوبي الفريق. وذكر نادي الإسماعيلي في بيان رسمي: أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإدارى وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأضاف: تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق. ومن المقرر أن يجري الفريق مسحة طبية ثانية في الأيام المقبلة وفقا للبروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية، قبل استئناف الدوري بداية من 7 أغسطس المقبل، بإقامة ‏المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدوري على مرحلتين.‏

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