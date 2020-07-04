شكرا لقرائتكم تعادل إيجابي بين سلتا فيغو وريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة سيلتا فيغو مع ضيفه ريال بيتيس، يوم السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم مانويل نوليتو بهدف لسلتا فيغو في الدقيقة 22 ثم أدرك المغربي زهير فضال التعادل لبيتيس قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة. ورفع بيتيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 35 نقطة لسيلتا فيغو في المركز السادس عشر.