شكرا لقرائتكم تعادل إيجابي بين سلتا فيغو وريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة سيلتا فيغو مع ضيفه ريال بيتيس، يوم السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم مانويل نوليتو بهدف لسلتا فيغو في الدقيقة 22 ثم أدرك المغربي زهير فضال التعادل لبيتيس قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة. ورفع بيتيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 35 نقطة لسيلتا فيغو في المركز السادس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر تعادل إيجابي بين سلتا فيغو وريال بيتيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.