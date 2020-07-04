بطولة إيطاليا: بوفون يحطّم رقم مالديني بعدد المشاركات في الدوري

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ميلانو: حطم حارس يوفنتوس المخضرم جانلويجي بوفون الرقم القياسي بعدد المباريات في الدوري الايطالي لكرة القدم، بخوضه بعمر الثانية والاربعين مواجهة فريقه ضد جاره تورينو السبت في المرحلة الثلاثين.

وهذه المباراة الرقم 648 لبوفون، متفوقا على ظهير ايسر ميلان السابق باولو مالديني.

وكان بوفون الذي خاض موسما وحيدا مع باريس سان جرمان الفرنسي قبل عودته الى "بيانكونيري"، مدد عقده هذا الاسبوع لسنة اضافية مع حامل لقب الدوري في السنوات الثماني الاخيرة.

وهذه المشاركة الثامنة لبوفون في الدوري هذا الموسم، في ظل اعتماد المدرب ماوريتسيو سارّي على البولندي فويتشخ تشيشني أساسيا.

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وحقق بوفون رقمه بعد 25 سنة من بداياته في "سيري أ" مع بارما، و19 عاما بعد توقيعه للمرة الاولى مع يوفنتوس.

وقال بوفون في مقابلة مباشرة على موقع انستاغرام الخميس "حقيقة استمراري باللعب لأني اشعر بحال جيدة، منافس واشعر بقدرتي على تقديم الافضل".

وتابع بطل العالم 2006 "عندما يكون لديك مساحة للتحسن، تملك هذه الشعلة بداخلك وتعني بانك غير راض على نفسك".

ويحمل بوفون ايضا الرقم القياسي بعدد المشاركات مع منتخب ايطاليا في 176 مباراة دولية، برغم اعتزاله في عام 2018 بعد فشل التأهل الى مونديال روسيا.