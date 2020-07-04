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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 4 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مفاجأة.. أزارو يطلب فسخ عقده فى السعودية والعودة للتدريب مع الأهلي، الزمالك يحصل على توقيع اللاعبين على استمارة تنازل عن 50% من المستحقات .

- جلسة خاصة بين الخطيب وفايلر للإبقاء على أزارو في الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه في ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلي بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأي نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غني عنها ويحتاجها الفريق ، ويرغب الخطيب في التحدث مع فايلر الذي سيعود للقاهرة بعد غد.

- الزمالك يحصل على توقيع اللاعبين على استمارة تنازل عن 50% من المستحقات

وقع لاعبو الزمالك استمارات التنازل عن 50% من المستحقات الخاصة بهم عن الفترة التى شهدت التوقف الكروى بسبب فيروس كورونا، حيث قام اللاعبون تباعًا خلال الساعات الماضية بالتوقيع على تلك الاستمارات فى إطار المبادرة التى تمت داخل منظومة كرة القدم بالقلعة البيضاء بالتنازل لصالح النادى عن 50% من مستحقات الأربعة أشهر الماضية التى شهدت توقف النشاط الرياضى.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن استبعاد عودة سامى الشيشينى إلى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعد استكمال الجهاز المعاون للمدرب الفرنسى بضم أحمد عبد الرؤوف فى منصب المدرب المساعد مع تصعيد أمير عبد العزيز إلى منصب المدرب ليحل محل الشيشينى الذى تقدم باستقالته.

- مفاجأة.. أزارو يطلب فسخ عقده فى السعودية والعودة للتدريب مع الأهلي

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استقر المغربى وليد آزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، على مُطالبة النادى السعودى بفسخ عقده والعودة للأهلى لعدم رغبته فى استكمال تجربته مع النادى السعودى بسبب عدم التزام الأخير بدفع مستحقات اللاعب فى الموعد المُحدد طوال الفترة الماضية، الأمر الذى أثار غضب المهاجم المغربى الذى رحل من الأهلى فى يناير الماضى للاتفاق على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر. - فايلر يقود تدريبات الأهلي الثلاثاء المقبل بعد العودة من سويسرا يقود السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبات الفريق الأحمر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها فى وقت سابق للسفر إلى بلاده، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى إٔن فايلر سيعود الاثنين المقبل إلى القاهرة كما تحدد مسبقا، وسيبدأ فى قيادة تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء المقبل. - ناصر ماهر لاعب الأهلي يغلق باب الاحتراف الخارجى بعد العرض البرتغالى أغلق ناصر ماهر، لاعب الأهلى المُعار لسموحة، فكرة الرحيل لأى نادٍ خارجى خلال الفترة المقبلة، بعدما تأكد أن العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً ضعفية للغاية من الناحية المالية ولا تتناسب مع طموحاته، وشدد اللاعب على أنه لا ينظر للأمور المالية فقط فى عالم الاحتراف ويتطلع لأن يخوض هذه التجربة لكن المقابل المالى المعروض عليه من بعض الأندية الأوروبية ضعيف للغاية ولا يستحق "ثمن" الغربة، وهذا ما جعله يرفض عرضاً رسمياً تلقاه مؤخراً من نادى ناسيونال البرتغالى لااستعارته لمدة موسم مقابل 120 ألف دولار.

- الزمالك يرصد مكافآت استثنائية لحصد لقب دورى أبطال إفريقيا

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رصد مكافآت استثنائية للاعبى الفريق، من أجل حصد لقب دورى أبطال إفريقيا، وذلك تحفيزاً للاعبين للتتويج بالبطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 بعدما وصل الفريق الأبيض إلى الدور قبل النهائي حيث سيلتقى مع الرجاء المغربى، في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى دور النهائي بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة دور نصف النهائي في هذه النسخة من مباراة واحدة في دولة محايدة نظراً للظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا حيث سيلتقى الفائز من الزمالك والرجاء مع الفائز من مواجهة الأهلى والوداد المغربى في نهائي البطولة الأفريقية.