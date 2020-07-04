شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين مدرب الأهلي وعلى معلول في التتش.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفني لفريق الاهلي جلسة سريعة مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، واستمرت الجلسة التى عقدها ديفيد سيزا المدرب العام والذي يقود التدريبا لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده عدة دقائق شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة ، فيما خاض محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي، الذي تم تصعيده للمران مع الفريق تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق المران وشهدت التدريبات حصول اللاعب على وحدات بدنية متنوعة، تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، الذي عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات، وأستأنف الأهلي تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات خلال آخر 48 ساعة.



جلسة معلول مع سيزا

من ناحية أخرى، رحّب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، بمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الكاف من أجل عودة النشاط واستئناف ما تبقى من دورى الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائى فى سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفى بلد مُحايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التى وصلت للمربع الذهبي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التى عاشها العالم بسبب "جائحة" كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر، يجعل من الضرورى الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً، وشدد مدير الكرة على أن الأهلى ينتظر استئناف مسابقة الدورى المحلى باعتبارها افضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

واضاف مدير الكرة فى الاهلى ، يجب أن تعود مباريات الدورى فى أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الأفريقى، خاصة أن التأخر فى استئناف مواجهات الدورى يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات أفريقيا، وتابع عبد الحفيظ، لابد من من خوض مباريات محلية رسمية قوية من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات أفريقيا بعيداً عن المباريات الودية التى ندرس خوضها قبل عودة