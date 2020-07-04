شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي بعد راحة 48 ساعة ..محاضرة سريعة وجلسة بين سيزا ومعاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.



مران الاهلى

فيما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق والذي يقود التدريبات لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش المران ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل.



الجهاز-الفني

وخاض الأهلى قبل راحة الـ48 ساعة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفنى على الجانب البدني، ‏وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقا للإجراءات ‏الاسترشادية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب ‏إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سبيلة المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ‏والأجهزة الفنية والطبية والإدارية ، ويصل رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق إلى القاهرة الاثنين المقبل، لقيادة الفريق بعد انتهاء ‏الإجازة التى حصل عليها للاطمئنان على أسرته فى سويسرا.‏