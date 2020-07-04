شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لم يصلنا طلب رسمي لاستضافة مباريات أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن قلعة ذئاب الجبل لا تمانع في استضافة مباريات أسوان بالدوري العام، إذا كان ذلك في صالح الكرة المصرية وانهاء حالة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لم يصلنا حتى الآن طلب رسمي لاستضافة مباريات أسوان في الدوري ولكن لا مانع لديان في هذا الأمر اذا كان في خدمة الكرة المصرية.

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وحصل نادي أسوان على موافقة الجبلاية بخوض مبارياته المتبقية بالدوري في القاهرة، خاصة في ظل عدم انتظام النشاط الداخلي في المرحلة الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.