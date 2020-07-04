شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى يدشن منطقة الشرقية للمينى فوتبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى لكرة مينى فوتبول، و على الصناديلى سكرتير مساعد لمحافظة الشرقية تدشين منطقة الشرقية للمينى فوتبول، ذلك بحضور الاعضاء الاتحاد و رؤساء أندية من المحافظة.

واكد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري، أن اللعبة تشهد إقبالا كبيرا و جماهيرية من المواطنين، وأن تدشين مناطق بالمحافظات، هو انطلاقة للتوسع فى عدد الفرق الرياضية .

أعلن رئيس الاتحاد المصري، تشكيل مجلس إدارة منطقة الشرقية، برئاسة محمد السماحى رئيسا، جهاد الجاويش نائب، أسامة طلعت أمين صندوق وعضوية كلا من صلاح بدران، فخرى حسيب، عبدالمنعم شوقى، ويسرى عبادة والدكتور صلاح منصور عضو مجلس النواب، ومحمد عزب مدير تنفيذي، كابتن لوفة مدير فنى للمنطقة .

يذكر أن كرة مينى فوتبول ، هى لعبة كندية الأصل، إلا أنها انتشرت فى دول العالم و حققت جماهيرية على غرار كرة القدم، وهى كما يعبر عنها اسمها هى لعبة كرة القدم إنما بشكل مصغر يمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين لكل فريق بدلا من 11 لاعبا، وذلك حسب كبر حجم الملعب واستيعابه لعدد اللاعبين.

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أما قانون كرة القدم المصغرة، فياتى قياسات الملعب – طول 25 م– 40م عرض 15 – 25 م. المرميان مرميا كرة يد قانونيين، عدد اللاعبين 4 لاعبين وحارس، مدة المباراة شوطان كل شوط 15 دقيقة و 5 دقائق استراحه لتبديل الملاعب ، يمكن لكل فريق اخذ دقيقة واحدة وقت مستقطع فى كل شوط لا يطبق قانون التسلل فيها .

بداية المباراة من منتصف الملعب ، لا يمكن احراز هدف من ضربه البداية مباشره ، و حارس المرمى يمكنه بدء اللعب بالقدم واليد على حد سواء ، ممنوع تجاوز الكرة خط المنتصف جراء تسديدها من حارس المرمى ، لا يوجد تقييد فى التبديلات ويمكن للاعب ان يبدل اكثر من مرة .

يمكن تبديل الحارس بلاعب اخر شريطة اعلام الحكم واخذ الاذن من الحكم وتكون العملية فى وقت توقف المباراة .وان حصل مثل هذا التجاوز فينذر اللاعب وحارس المرمى بالبطاقة الصفراء وتحسب ضدهم ضربة حرة مباشرة من منتصف الملعب و كل لاعب يتحصل على بطاقتين صفروات خلال الدورى يمنع من اللعب فى المباراة القادمة بشكل تلقائى .