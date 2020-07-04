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شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من ألآم القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم السنغإلى أليو بادجى مهاجم الأهلى فى مران ألفريق الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بعدما خضع للفحص الطبى قبل المران وتأكد الجهاز الطبى من عدم مُعاناة اللاعب من أية آلام فى "صباع" القدم الذى أُصيب بكدمة فى مران الفريق الأربعاء الماضى وجعله يُغادر المران ويستكمله فى "الجيم" .
بادجي في مران الاهلي
وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير خلال المران المسائي ، وخاض الرباعي تدريبات بدنية قوية في بداية المران قبل انخراطهم في خوض تدريبات الكرة تحت إشراف يانكون ميشيل ، وحصل الرباعي علي وحدات تدريبية متنوعة شهدت فقرات خاصة للتصويبات والعرضيات.
حراس الاهلي
وإستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في التدريبات.
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