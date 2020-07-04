شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات مؤجلة من بطولة الدورى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2019 / 2020 من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وكانت المسابقة توقفت حينها بعدما بدأت منافسات الجولة الثامنة عشر، وبعد فترة توقف طويلة، قرر اتحاد الكرة و وزارة الشباب والرياضة أن تستئنف المسابقة من جديد بداية من 7 أغسطس المقبل، بخوض الفرق جميع مبارياتها المؤجلة قبل بداية المواجهات الجديدة.

وقبل توقف مسابقة الدوري أقيمت 157 مباراة حيث يوجد 6 مباريات مؤجلة فضلا عن مباراة مقدمة من الأسبوع الـ19 لعبت بين الطلائع وانبى، شهدت المسابقة 103 انتصاراً فيما انتهت 54 مباراة بالتعادل "36 إيجابى + 18 سلبى".

وجاءت المواجهات المؤجلة كالتالى..

الأهلى × إنبى.. مؤجلة من الجولة 15

الزمالك × المصرى البورسعيدى.. مؤجلة من الجولة 14

الزمالك × الاتحاد السكندرى.. متبقية من الجولة 18

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الإنتاج الحربى × نادى مصر.. متبقية من الجولة 18

المصرى البورسعيدى × حرس الحدود.. متبقية من الجولة 18

أسوان × المقاصة.. مؤجلة من الجولة 17

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه، فيما يأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويقع الزمالك فى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.