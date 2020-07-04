شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يتحدث عن مشروع منح المدربين "دبلومة" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد عبد المنعم مصطفى "شطة"، مدير أكاديمية الأهلى، اجتماعاً اليوم السبت مع مديرى أفرع الأكاديمية وعدد من المدربين والإداريين بحضور خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، والمدير السابق للأكاديمية، وأكد شطة أن الاجتماع يعد جلسة تعارف بينه ومسئولى الأكاديمية، لمناقشة أساليب العمل فى الفترة المقبلة، وكيفية تطوير الأكاديمية فنياً، ووجه خلاله الشكر لخالد بيبو على ما قدمه من نجاحات خلال عمله كمدير للأكاديمية، وتمنى له التوفيق فى منصبه الجديد كمدير لقطاع الناشئين بالنادى.

وقال شطة خلال الجلسة، "يجب أن نعمل جميعاً من أجل الأهلي.. سأسعى بقوة لتطوير الأكاديمية ولدى العديد من البرامج التدريبية حصلت عليها من الاتحاد الدولى لكرة القدم سأعمل على تطبيقها فى الأكاديمية من أجل النهوض بها، يجب أن نعمل أيضاً على تطوير أداء المدربين وليس اللاعبين فقط، وهذا ما ركّز عليه كثيراً محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وهناك مشروع لمنح المدربين شهادة تحمل اسم "دبلومة الأهلي"، وأعتقد أن هذه الخطوة ستسهم بقوة فى تطوير المستوى الفنى لأكاديمية الأهلي".

من جانبه، قدم بيبو التهنئة لشطة وأكد أنه إضافة كبيرة لأكاديمية الأهلي، وأنه سيقدم الكثير من الخبرات لبيته الذى صنع معه تاريخاً كبيراً، مُتمنياً أن تواصل الأكاديمية تقديم دورها الرئيسى بإفراز مواهب مميزة لقطاع الناشئين، كما توحه بالشكر لجميع من سبقوه فى إدارة الأكاديمية وكذلك جميع المدربين والإداريين الذين عملوا معه، مؤكداً أنه تعلم منهم الكثير.

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وشدد بيبو على أنه سيتواصل بشكل دائم مع الأكاديمية كما كان الحال بينه وبين فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين السابق، مشيراً إلى أن جميع فروع الأكاديمية حققت نتائج مميزة فى الموسم الماضى وأن الجميع يعمل فقط من اجل خدمة النادى الأهلي.

كان مجلس إدارة النادى قرر فى اجتماعه الأخير تعيين عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد فى ظل المعطيات الحالية، كما اعتمد المجلس تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين فى الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة.



شطة خلال اجتماع أكاديمية الاهلي اليوم



شطة خلال أجتماعه بمسئولو أكاديمية الاهلي