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شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يجتمع مع أجاي على هامش مران الأهلي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم، السبت ،و شهدت الجلسة التى حضرها عمرو محب مترجم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب، قبل أن ينخرط اللاعب مع زملائه لخوض التدريبات البدنية.
وإستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.
جلسة عبد الحفيظ مع أجاي
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