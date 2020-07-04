شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع الإجراءات الاحترازية ويتفقد مشروع إنشاء نادى النادى بشيراتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم السبت، مركز شباب التجمع الأول للاطمئنان على قيام مسئولى المركز باتخاذ الاحتياطات والإرشادات والتدابير الاحترازية التى أعلنتها الوزارة، حرصاً على متابعة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة بالمنشآت الشبابية والرياضية بعد عودة النشاط الرياضى لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع الوزير الاجراءات المتخذة بالمركز، بدءاً من استقبال الأعضاء ببوابات الدخول واستخدام المطهرات والتعقيم، وإلزام الجميع من عاملين وأعضاء بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى فى المسافات البينية، والاستمرار فى عملية التنظيف والتطهير على مدار اليوم، علاوة على الالتزام بنسبة الـ 25% من تواجد الأعضاء داخل الصالات المغلقة بالمركز تطبيقاً للقرارات التى صدرت فى هذا الشأن من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وخلال جولته بالمركز، افتتح وزير الشباب والرياضة أعمال التطوير المنتهية والتى تمثلت فى صالة ملاكمة، ومسرح، ومنطقة ألعاب أطفال، ومسجد، وسط تواجد مجلس إدارة المركز الذين قاموا بشرح وافِ للمكونات الإنشائية للمركز، وأبرز ما يقدمه من أنشطة وخدمات للنشء والشباب، والجهود المبذولة على صعيد صيانة وتطوير منشآت المركز.

وبعد ذلك، توجه الدكتور أشرف صبحى إلى مشروع إنشاء فرع نادى النادى بشيراتون بمصر الجديدة؛ لمتابعة الإنشاءات الجارية على أرض الواقع، والتعرف على معدل الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة.

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ويتضمن مشروع إنشاء نادى النادى بشيراتون مجموعة من متنوعة من البنية التحتية الشبابية والرياضية والجارى إنشاؤها، منها مبنى إدارى مزود بصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أولمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحالِ تجارية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة اليومية للمنشآت الشبابية والرياضية من خلال الوزارة ومديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات؛ لرصد تنفيذ الاجراءات الاحترازية داخل الأندية ومراكز الشباب بعد عودة النشاط الرياضي، وتقييم الوضع بشكل دورى فى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الوزير بوعى أعضاء مراكز الشباب والأندية، وحرصهم على الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى أثناء التواجد بتلك المنشآت، لافتاً إلى الدور الكبير الذى يقع على عاتق المواطنين فى نجاح مواجهة انتشار فيروس كورونا، واستمرار تشغيل المنشآت الشبابية والرياضية دون مشكلات وعوائق.

وفى سياق أخر، أشاد الدكتور أشرف صبحى بمعدل الإنجاز المحقق داخل فرع نادى النادى بشيراتون، والذى سيعد إضافة كبيرة لرصيد المنشآت الرياضية التى تتميز بها مصر، كما أنه سيكون الفرع الثانى من سلسلة نادى النادى التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بعد افتتاح الفرع الأول بمدينة 6 أكتوبر فى مارس الماضى والذى لقى إشادة كبيرة من قبل الأعضاء لتنوع ما يقدمه من خدمات وأنشطة.