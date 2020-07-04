رونالدو يكسر عقدته مع يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، هدفا أمام تورينو، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس فوزه السابع على التوالي بعد فوزه في الديربي أمام تورينو بنتيجة (4-1)، رافعا رصيده إلى 75 نقطة ويبتعد عن لاتسيو بفارق سبع نقاط قبل خوض مباراته أمام ميلان في نفس الجولة.

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وسجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الـ61، بعدما أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة ثابتة سددها لتسكن الكرة الزاوية اليمنى من مرمى تورينو بشكل رائع، رغم محاولة الحارس سالفاتوري سيريجو.

وتمكن صاحب الـ35 عاما من التسجيل عن طريق ركلة حرة لأول مرة بقميص يوفنتوس، وذلك بعد المحاولة الـ43 له مع فريق السيدة العجوز منذ الانتقال إليه قادما من ريال مدريد في صيف 2018.

ورفع رونالدو رصيده إلى 25 هدفًا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم (2019-2020)، وبات أول لاعب في اليوفي يصل لهذا الرقم منذ الأرجنتيني عمر سيفوري في موسم (1960-1961).