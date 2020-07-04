منافس الأهلي.. تقارير: الغموض يلاحق الناهيري بعد غيابه عن تدريبات الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت الأونة الأخيرة غياب محمد الناهيري لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي، عن الالتحاق بتدريبات فريقه استعدادًا للتحديات المقبلة سواء كانت محلية أو قارية.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن محمد الناهيري رفض الحضور إلى تدريبات الوداد بسبب انتهاء عقده.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الناهيري في 30 يونيو الماضي، وبالتالي سيكون اللاعب خارج حسابات المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

في المقابل، طالب سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد، الناهيري بالعودة لتدريبات فريقه والالتزام بتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكي يستكمل الموسم.

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وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن الغموض يحيط بالناهيري خاصة أن جاريدو طالب الناصري بالتجديد للاعب والذي يعتبره أحد أبرز عناصر الفريق الودادي.

وكان الناهيري دخل ضمن اهتمامات الأهلي والزمالك في الفترة الماضية قبل أن يعلن اللاعب رغبته في البقاء في صفوف الوداد.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في سبتمبر المقبل ضمن دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن عن إقامة دور نصف النهائي من مباراة واحدة في ملعب محايد بعد توقف بسبب فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).