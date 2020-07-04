مران الأهلي.. عبد الحفيظ يعقد اجتماعًا مع أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية.
وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم، السبت.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب، قبل أن ينخرط اللاعب مع زملائه لخوض التدريبات البدنية.
وقرر يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إجراء تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، خلال المران المسائي اليوم السبت.
وخاض الرباعي تدريبات بدنية قوية في بداية المران، قبل انخراطهم في خوض تدريبات الكرة تحت إشراف يانكون ميشيل.
وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة شهدت فقرات خاصة للتصويبات والعرضيات.
وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.
واجتمع ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل.
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